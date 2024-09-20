СМИ сообщили о возможной отставке глав ГУР и Минобороны Украины

Они неугодили руководителю Офиса Зеленского

Вслед за масштабными перестановками в украинском Кабмине своих должностей могут лишиться министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*. Об этом сообщают украинские СМИ.

Указывается, что масштабные чистки устраивает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, для которого Буданов* остался одним из немногих оставшихся влиятельных людей в окружении Владимира Зеленского.

Источники подтвердили, что ранее уволенные с постов заместители главы ГУР Зайцев и Остапенко лишились своих должностей внезапно – решение с Будановым* даже не было согласовано. Сейчас на Украине активно обсуждают возможные кандидатуры на его замену.

"Ходят слухи, что глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, бывший заместитель Буданова*, может вернуться на "остров" в качестве главы ГУР", – сказано в материале.

При этом Умерову готовят новую должность – его хотят сделать руководителем СВР Украины.

По сообщениям журналистов, сейчас Ермак является вторым среди самых влиятельных людей на Украине. Сейчас он сделал офис президента – ключевым органом по принятию политических решений. К настоящему времени на Банковой уволены все заместители главы Офиса президента, которые были назначены не при Ермаке.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов