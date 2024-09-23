Долгое время Киев держал в тайне подробности своей инициативы

В ближайшее время Владимир Зеленский намерен отправиться в США, где хочет представить свой "мирный" план урегулирования конфликта с Россией. По его публичным заявлениям, этот перечень позволит прийти к окончанию противостояния уже к концу 2024 года. И хотя офис украинского президента не раскрывает все аспекты своих предложений, западным журналистам удалось выяснить подробности.

По сообщениям The Times, всего "мирный" план Зеленского состоит из четырех пунктов. Первый касается предоставления Украине гарантий безопасности, подобных тех, которые включены в пятую статью НАТО о коллективной обороне. Второй пункт посвящен Курской области – Киев намерен и дальше вести там операцию, чтобы получить "территориальный козырь". Третий – о предоставлении "конкретных" видов современного вооружения. И четвертый – это передача международной финансовой помощи для разрушенной экономики Украины.

"Зеленский заявил, что не раскроет все детали плана до встречи с Байденом в Белом доме в четверг, добавив, что он также намерен представить его двум кандидатам в президенты – Трампу и Камале Харрис", – указывают журналисты.

Западные аналитики утверждают, что у Киева нет шансов вытеснить ВС РФ с восточных территорий. Поэтому единственный вариан – это поддерживать украинские войска в боеспособности, пока Россия не будет готова к переговорам. По словам анонимных дипломатов НАТО, даже если начнется процесс урегулирования, он обязательно будет "очень, очень, очень сложным и болезненным для Украины".

Ранее в США заявили, что фактически Киев уже потерпел поражение в конфликте.