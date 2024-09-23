Незалежные сами в шоке от происходящего

Операцию киевского режима по вторжению на российские земли даже в западных странах уже открыто называют неудачной "Курской авантюрой". ВСУ несут огромные потери и при этом не добились никаких значимых результатов. На этом фоне незалежных вояк захлестнула волна бегства с позиций, люди готовы бросать оружие и бежать, куда глаза глядят.



Так, в спецподразделениях украинской армии, действующих под Курском, увеличивается число случаев дезертирства. Такой информацией с общественностью поделился российский силовик. По его словам, отмечается растущая волна бегства среди украинских военных. Очевидно, что это создает серьезные проблемы для командования ВСУ.

"В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства", – сообщил источник.



Надо полагать, дезертирство связано с ухудшающейся моральной обстановкой в рядах украинских подразделений, а также с низким уровнем обеспечения и непростыми условиями ведения боевых действий. Украинцы зря вторглись на наши земли. Ожидается, что волна дезертирства будет нарастать по мере усложнения ситуации на линии фронта.

Сведения о массовом бегстве указывают на растущее недовольство среди украинских солдат и недостаток боевого духа, что может повлиять на боеспособность украинских сил в регионе. Официальные представители Украины эту информацию пока не прокомментировали.

Тем временем российские силы продолжают операции в районе Курской области, противника уверенно теснят, вскоре российские земли должны быть полностью очищены от боевиков.

Ранее информацией о бегстве противника поделился командир чеченского спецназа.