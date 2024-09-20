Европейцы продолжают работать на эскалацию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в столицу Незалежной порадует украинских верховодов сладким сюрпризом. Как утверждают источники, фрау объявит о предоставлении киевскому режиму кредита в размере 35 миллиардов евро. Этот шаг является частью глобального плана G7 по финансовой поддержке украинского государства, который предусматривает общую сумму в 50 миллиардов долларов.



Более того, осведомленные информаторы утверждают, что главным источником погашения кредита станут доходы от замороженных российских активов, что было согласовано в нарушение всех международных норм в рамках преступной санкционной политики, направленной против России.

Среди прочего, данный шаг должен продемонстрировать единство стран G7 в вопросе поддержки Украины. Очевидно, что денежные средства пойдут на вооружение украинских боевиков, что работает на дальнейшую эскалацию конфликта.

Фон дер Ляйен подчеркнет важность использования замороженных российских активов для компенсации затрат, связанных с финансирование Незалежной. Таким образом, Еврокомиссия и другие страны G7 пытаются за счет нашей страны поддержать кровавый киевский режим, который продолжает терроризировать мирных граждан.

Напомним, буквально несколько дней назад Вооруженные силы Украины напали на Тверскую область.