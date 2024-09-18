Депутат Красов назвал причину ударов ВС РФ по объектам энергетики на Украине

Армия РФ смогла получить важное преимущество на поле боя

Российские войска наносят удары по объектам энергетики на Украине, поскольку это действенный способ парализовать ВСУ, заявил депутат Госдумы Андрей Красов.

Как ранее сообщали в Минобороны России, энергетическая инфраструктура используется в военно-промышленном комплексе, поэтому она стала целью российских ракет. Помимо этого удары нанесли по украинским аэродромам.

Краснов объяснил, что в результате подобных действий нарушается работа большого отраслевого спектра. Перестают ходить поезда, а следовательно и осложняется переброска военных грузов и личного состава. Вместе с этим перестают работать заводы оборонной промышленности страны, из-за чего решение боевых задач для ВСУ серьезно осложняется.

Восстановление таких объектов требует времени. Если маломощную подстанцию можно заменить в короткий срок, то для остальных этот процесс затягивается значительно дольше.

"В итоге выведение из строя энергообъектов позволяет практически парализовать ВСУ, снизить их маневренность, ухудшить обеспечение", – говорит депутат.

Подобная стратегия позволяет России получить преимущество на поле боя в короткие сроки.