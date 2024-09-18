Депутат Красов назвал причину ударов ВС РФ по объектам энергетики на Украине

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Российские войска наносят удары по объектам энергетики на Украине, поскольку это действенный способ парализовать ВСУ, заявил депутат Госдумы Андрей Красов.
Как ранее сообщали в Минобороны России, энергетическая инфраструктура используется в военно-промышленном комплексе, поэтому она стала целью российских ракет. Помимо этого удары нанесли по украинским аэродромам.
Краснов объяснил, что в результате подобных действий нарушается работа большого отраслевого спектра. Перестают ходить поезда, а следовательно и осложняется переброска военных грузов и личного состава. Вместе с этим перестают работать заводы оборонной промышленности страны, из-за чего решение боевых задач для ВСУ серьезно осложняется.
Восстановление таких объектов требует времени. Если маломощную подстанцию можно заменить в короткий срок, то для остальных этот процесс затягивается значительно дольше.
"В итоге выведение из строя энергообъектов позволяет практически парализовать ВСУ, снизить их маневренность, ухудшить обеспечение", – говорит депутат.
Подобная стратегия позволяет России получить преимущество на поле боя в короткие сроки.
Киев действует все более агрессивно