FT: Путин сделал неожиданный шаг в Курской области

Киев не смог получить от президента РФ желаемой реакции

Владимир Путин был сильно зол, когда узнал о вторжении ВСУ в Курскую область. Но, несмотря на это, российский лидер не стал предпринимать эмоциональных решений, что стало неожиданным шагом для Киева, сообщает Financial Times.

Украинцы полагали, что смогут перетянуть все внимание российского руководства на курскую операцию, надеясь на моментальную и стремительную реакцию по возвращению региона. Однако вместо этого Москва решила сперва положиться на силы пограничной службы и призывников и лишь спустя время перекинуть туда новые резервы, продвигаясь при этом в зоне СВО.

Как указывают в статье, стратегия Путина заключалась в его согласии "мириться с политическими издержками" вместо того, чтобы допустить большие потери среди российской армии.

Украинские источники говорят, что Россия сейчас действительно пошла в контратаку, но она не такая крупномасштабная, как ожидалось. По словам экспертов, ВС РФ больше заняты прощупыванием линии обороны ВСУ в Курской области.

Украинцы, в свою очередь, уверяют – они не планируют захватывать новые районы под Курском, занимаясь вместо этого укреплением флангов.

"Курская операция всегда планировалась таким образом, чтобы обеспечить украинским войскам возможность быстрого отступления в случае обострения ситуации", – заявил источник в Минобороны Украины.

Ранее в Курской области объявлена эвакуация населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов. Они находятся в 15-километровой зоне у границы.