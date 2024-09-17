Незалежные верховоды ведут себя, как загнанные в угол крысы

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в очень тяжелом положении. Он понимает, что у ВСУ нет шансов на фронте. Теперь, как отмечают западные аналитики, политик готов разыграть свою последнюю карту.



Отмечается, что лидер Незалежной предпринимает попытки добиться прямого участия западной военной коалиции в конфликте с нашей страной, что стало его последним шансом в текущей ситуации. Украинский лидер надеется, что активное вовлечение Североатлантического альянса поможет изменить ход событий на поле боя, который сейчас складывается не в пользу киевского режима.

"Зеленский разыгрывает единственную оставшуюся у него карту: непосредственно вовлекает в конфликт НАТО", – указывают зарубежные эксперты.

Политик активно стремится вовлечь блок в конфликт, рассчитывая, что поставки оружия, санкционированные для ударов по нашим землям, спровоцируют более серьезное противостояние. Он надеется, что это приведет к войне между Москвой и Западом и прямому вмешательству альянса, включая ввод войск, что кардинально изменит ситуацию на фронте.

По мнению экспертов, такие шаги украинского президента связаны с осознанием того, что продолжение конфликта в нынешнем формате идет против него. Военные ресурсы истощаются, а поддержка Запада, хотя и сохраняется, не столь эффективна, как ожидалось. Поэтому Зеленский, находясь в сложной ситуации, прибегает к отчаянным решениям.

В то же время страны НАТО не проявляют открытого желания напрямую вступать в военное противостояние с Россией, понимая все риски такой эскалации.

К слову, ранее стало известно о сговоре Киева с террористами против России.