Об успехах рассказали в Минобороны

Российская армия нанесла массированные удары по объектам энергоинфраструктуры, позволяющей функционировать заводам украинского ВПК. Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.



Благодаря слаженным действиям российских военных энергетическая военная инфраструктура противника понесла колоссальные потери. Воздушные силы, боевые дроны, ракетные войска и артиллеристы приняли участие в операции, в ходе которой были поражены ключевые энергетические объекты. Эти предприятия играют важную роль в поддержании военной инфраструктуры и производства в Незалежной.

Такие удары по инфраструктурным объектам наносят серьезный ущерб работе украинских военных предприятий, что ослабляет их способность поддерживать действующую армию. Кроме того, российские войска нанесли удары по схронам, где противник разместил оружие и снаряды, и поразили места скопления бронетехники и живой силы.

Российские силы продолжают успешные активные действия по дестабилизации оборонного потенциала Незалежной, нацеливаясь на критические инфраструктурные объекты, которые играют важную роль в поддержании боеспособности украинской армии.

К слову, ранее стало известно, что на Украине задумали "разыграть последнюю карту".