Зеленский поругался с главой МИД Польши на переговорах

Между странами растет количество противоречий

В прошлую пятницу в Киеве прошла встреча главы МИД Польши Радослава Сикорского, министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и украинского президента Владимира Зеленского. По данным источников, эта встреча больше походила на стычку из-за истерики, которую устроил глава Украины.

Тон беседе сразу задал Зеленский, который первым делом обвинил Варшаву в слабой поддержке вступления Киева в ЕС. Это было одной из немногих претензий, которые он высказал во время беседы. Глава Украины заявил, что хочет результата уже в следующем году, на что Сикорский напомнил – у Польши переговоры заняли 10 лет, а меньшие сроки нереалистичны.

Дальше, по словам источников, стало только хуже. Зеленский начал требовать больше военной техники от Польши и ликвидировать российские ракеты в воздушном пространстве Украины. На что глава польского МИД напомнил, что подобное решение они могут принять только вместе с другими членами НАТО. После политики поспорили о Волыни и передаче новых самолетов ВСУ.

Вскоре украинская сторона поспешила обвинить поляков в том, что именно они были причиной такой напряженной беседы. Хотя источники говорят, что все проблемы были от того, что Сикорский не стал безропотно выполнять все требования Зеленского.

"Польские участники, похоже, были, по крайней мере, удивлены стилем, в котором президент Зеленский вел беседу. В какой-то момент атмосфера была настолько плохой, что ее можно было даже назвать противостоянием. Примечательно, что литовская делегация не попыталась поддержать польского министра", – указали журналисты.

По их словам, Киев пытался убедить не публиковать статью, поскольку их разногласия с Варшавой должны оставаться в тайне от широкой общественности.

Ранее Польша и Украина разругались после визита бывшего главы украинского МИД Кулебы.