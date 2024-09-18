Киев действует все более агрессивно

Киевский режим на фоне провалов по всей линии фронта повышает градус агрессии против нашей страны и старается нанести удары как можно глубже. Так, сегодня, 18 сентября, всушники вероломно напали на Тверскую область. Массированная атака боевых дронов успешно отражается силами российских ПВО.



Массовая атака украинских "крылатых бойцов" зафиксирована в районе города Торопец. Противовоздушная оборона активно отражает удары под Тверью. В связи со случившимся принято решение частично эвакуировать население из тех зон, где работает ПВО и ведутся действия по тушению пожара.

Ранее местные власти сообщили о возгорании в Торопце, вызванном падением обломков сбитых беспилотников. В результате инцидента возник пожар, который в настоящий момент локализуют экстренные службы. О пострадавших на данный момент не сообщается, однако угроза сохраняется, и жителей района призвали соблюдать осторожность.

Местные власти оперативно реагируют на ситуацию и призывают население сохранять спокойствие, следить за обновлениями и указаниями экстренных служб. Атака на Тверскую область является очередным эпизодом в эскалации конфликта, который в последнее время распространяется на новые территории.

К слову, ранее армия России массированным ударом разнесла энергетику на Украине.