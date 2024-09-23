Они не выдержали оказанного давления российских войск

В Курской области украинские войска повсеместно оставляют свои позиции и отказываются выполнять приказы руководства, сообщает командир "Ахмата" Апти Алаудинов. По его словам, не так давно в ВСУ сменили военную тактику в регионе на фоне больших потерь.

Генерал рассказал, что раньше противник старался продавливаться вглубь, но сейчас подразделения пытаются "закапаться" и сохраниться. Вместе с этим в украинской армии отмечается некоторое замешательство. Алаудинов уверяет, что обстановка в Курской области для российской стороны подконтрольная.

Эту информацию подтвердили и в российском Минобороны, показав видео с бывших позиций ВСУ в Курской области. Их удалось отбить военным бригады морской пехоты группировки войск "Север".

Российские бойцы утверждают, что украинские солдаты самовольно бежали с поля боя и оставили много собственного вооружения. Например, натовские гранаты, шведские патроны и другое.

"Нашли технику вражескую, "Тунгуску" (зенитный пушечно-ракетный комплекс), которую мы просмотрели полностью. Там большое количество блиндажей, американского снабжения, трубы одноразовые (гранатометы РПГ-27)", – поделились российские бойцы.

По их словам, во время побега военные ВСУ снимали синие ленты, которыми себя обозначают украинцы, и надевали красные, маскируясь под россиян. Укрепрайон им пришлось покинуть, поскольку ВС РФ оказывали на них слишком большое давление, атаковав штурмовыми группами с двух сторон.