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Сегодня, 19 сентября, наша армия нанесла сокрушительный удар по украинским разведчикам. Российские войска разгромили главный центр специальной радиосвязи украинской военной разведки. Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.
В результате операции, проведенной с использованием военной авиации, боевых дронов, ракетных войск и артиллеристов, были поражены ключевые объекты. Среди них – крупнейший центр коммуникаций разведки украинского противника, а также критически важные элементы аэродромной инфраструктуры этой страны.
Российские военные в очередной раз успешно справились с поставленной перед ними задачей, целью удара было разрушение систем связи и управления украинских вооруженных формирований. В результате атаки на инфраструктуру спеццентра предполагается ослабление координации действий незалежных подразделений и затруднение оперативного взаимодействия между командными структурами ВСУ.
Наряду с этим, был нанесен удар по важным объектам аэродромной инфраструктуры, что должно существенно ограничить возможности противника в обеспечении своих воздушных операций.
К слову, ранее было объявлено о катастрофе НАТО в зоне проведения специальной операции по демилитаризации киевского режима.
Бывший министр был недоволен решением президента