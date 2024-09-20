Преступники находились в школьном здании

Бойцы армии России продолжают громить противника на разных фронтах проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Так, стало известно об уничтожении логова террористов, которые обосновались в Харькове.



Сообщается, что был нанесен мощный удар по позициям украинского противника. Среди уничтоженных вояк, по словам руководителя николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, находились боевики экстремистской организации "Азов"* и иностранные наемники.

"Вчера, 19 сентября, рано утром город Харьков получил шикарные удары по военным объектам", – сообщил подпольщик.

Отдельно отмечается, что удар был нанесен по школе, где разместились украинские военные, включая террористов из нацистского бандформирования. По предварительным данным, среди находившихся в здании могли быть и иностранные наемники, однако информация пока остается неподтвержденной. Точный ущерб, нанесенный силам противника, еще уточняется.

Российские силы продолжают наносить удары по критически важным объектам и позициям ВСУ, уничтожая как украинских бойцов, так и иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.

К слову, ранее стало известно о двойной катастрофе ВСУ на фронте.

*организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации