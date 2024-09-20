Кадыров заявил об отправке двух Cybertruck в зону спецоперации

"Против своих": Кадыров сделал громкое заявление о СВО
Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org
Глава чеченской республики держит руку на пульсе

Лидер чеченцев Рамзан Кадыров сделал новое громкое заявление, связанное с спецоперацией по демилитаризации киевского режима. Глава республики поделился хорошими новостями, он сообщил о передаче двух ультрасовременных автомобилей Tesla Cybertruck в зону проведения боевых действий.

По его словам, эти электрические внедорожники зарекомендовали себя как надежные помощники в условиях ведения боев. Кадыров отметил, что западная техника успешно справляется с задачами, возложенными на нее против украинских сил.

"Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев", – сообщил чеченский лидер.

Cybertruck выделяется своей мобильностью, маневренностью и удобством, что делает его востребованным средством передвижения на фронте. Современные технологии и инновационные решения сегодня играют важную роль в обеспечении эффективной работы на линии фронта.

Мощные внедорожники могут использоваться для транспортировки личного состава и оборудования, а также в качестве подвижных командных пунктов. Отправка автомобилей в зону СВО свидетельствует о растущем интересе к внедрению новых технологий в военные действия.

К слову, ранее стало известно об уничтожении логова террористов в Харькове.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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