Альянс поставил себя под удар

Слишком активная помощь западной военной коалиции в адрес киевского режима поставила под удар сам Североатлантический альянс. Недавно Запад предоставил украинским воякам мощные истребители F-16, что может обернуться настоящей катастрофой для военного блока.



Так, изучение обломков переданных Незалежной самолетов F-16 российскими военными может представлять угрозу безопасности НАТО. Такими выводами поделился экс-работник американского конгресса и видный аналитик Брэндон Вейхерт.

По его мнению, крайне велик риск того, что российские войска смогут захватить обломки истребителей, сбитых или уничтоженных в ходе боевых действий в зоне спецоперации, и таким образом получить доступ к технологическим секретам коалиции.

Самолеты, передаваемые украинским воякам, хоть и старые, но оснащены модернизированными системами и оборудованием, разработанным блоком для повышения боевой эффективности старых моделей самолетов. Если Россия получит доступ к этим технологиям, это может поставить под угрозу стратегическое преимущество альянса, так как позволит российским инженерам детально изучить западные разработки и применить полученные знания для создания новых оборонных систем.

"Русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты", – посетовал американец.

К слову, ранее стало известно о массовых поджогах машин ВСУ в Киеве.