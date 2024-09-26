Reuters: НАТО начала разрабатывать план на случай войны с Россией

На Западе ожидают, что конфронтация приведет к огромному количеству жертв

Страны НАТО прорабатывают план транспортировки большого числа раненых солдат с приграничных территорий, которые могут пострадать в случае прямого военного столкновения с Россией. Пока они рассчитывают на переброску потенциальных пострадавших с помощью железных дорог, поскольку эвакуация по воздуху может быть невозможна, сообщает Reuters.

Глава логистического командования НАТО Александр Зольфранк утверждает, что военным приходится прибегать к новым тактикам вместо тех, которые использовались в Афганистане и Ираке. По его словам, ситуация на поле боя при конфликте с Россией будет совсем иная – зона боевых действий окажется шире, число раненых будет в разы больше, а доступ к воздушным операциям окажется существенно ограниченным.

План по транспортировке пострадавших солдат является лишь частью огромной стратегии НАТО по потенциальному противодействию России в прямом столкновении. Его Альянс начал разрабатывать в 2022 году после начала СВО на Украине.

"Немецкие военные заявили, что ожидают, что Россия сможет атаковать страну НАТО уже в 2029 году", – указывается в статье.

Сейчас солдаты Североатлантического альянса проводят учения, тренируясь перевозить раненых на большие расстояния. Они не исключают, что доставлять пострадавших придется даже на автобусах, поскольку поездов для этих целей окажется недостаточно.

Дополнительно они планируют ввести по всей Европе "военно-медицинский Шенген", который позволит перевозить лекарственные препараты свободно между странами в случае необходимости.

Ранее заявление Лаврова вызвало настоящую панику в НАТО.