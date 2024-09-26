Тема агрессии против РФ постоянно муссируется

Высокопоставленные представители западного мира регулярно и открыто заявляют о готовности фактически вступить в войну с нашей страной. На этот раз с жестким заявлением о превентивном ударе по России выступило соседнее государство – Эстония.



Глава Генштаба Сил обороны это европейской державы Вахур Карус похвастался решимостью страны превентивно ударить по Российской Федерации в случае, если будут замечены признаки подготовки так называемого "нападения" на блок НАТО.

Генерал подчеркнул, что Таллин внимательно следит за ситуацией и готов к активным действиям для защиты своих союзников в рамках западной военной коалиции. Он добавил, что натовские верховоды поставили перед республикой задачу подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту с нашей страной.

В этой связи европейский вояка заявил, что способность нейтрализовать "противника" на его территории является ключевым фактором для обеспечения безопасности Эстонии и ее союзников. Это заявление прозвучало в контексте усиления напряженности в отношениях между Россией и Западом.

По словам Каруса, любые признаки возможной "агрессии" со стороны России будут рассматриваться как прямая угроза безопасности эстонского государства и его союзников. Генерал добавил, что для достижения целей альянса республика будет готова действовать решительно и незамедлительно.

К слову, ранее в США забили тревогу из-за кровавого плана против России.