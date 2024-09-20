Politico: Россия полностью готова к войне с НАТО в Арктике

Лавров вызвал панику у НАТО всего одной фразой
Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru/wikimedia.org
На Западе опасаются прямого конфликта с Москвой

Новое заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова стало предупреждением, что Москва полностью готова к полноценному конфликту с НАТО в Арктике, пишет европейское издание Politico. По заявлению обозревателей, слова чиновника стали началом очередного раунда "бряцания оружием". 

Ранее Лавров в цикле документальных фильмов заявил, что Россия готова отстаивать собственные интересы в Арктическом регионе в военном, политическом и военно-техническом планах. Он напомнил, что у НАТО есть намерение самоутвердиться, и это распространяется на Арктику.

"Россия "полностью готова" к конфликту с НАТО в Арктике, предупредил министр иностранных дел страны", – расшифровали его слова журналисты.

Как российские, так и западные аналитики все чаще сходятся во мнении, что если прямой конфликт между Россией и НАТО произойдет, то более вероятно он будет развернут именно в Арктическом регионе. Вряд ли полем боя станет одна из европейских стран или российская территория. 

При этом в Североатлантическом альянсе уверяют, что именно действия Москвы послужат главным триггером для опасного инцидента. 

Источник: Politico

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