В НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая

В альянсе следят за происходящим в регионе

Североатлантический альянс выражает обеспокоенность судоходством КНР по Северному морскому пути, принадлежащему России. Ситуация может привести к очередному конфликту, считает председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

На борту судов, курсирующих по этому пути, заявил Бауэр, находятся военные ученые. В НАТО выражают обеспокоенность все более заметным присутствием Китая в регионе. Тесное сотрудничество Пекина с Москвой, включая энергетическую отрасль, стало причиной резкого роста поставок энергоносителей российского происхождения в КНР через воды Арктики.

Такая картина, полагает Бауэр, неминуемо отразится на "глобальной стабильности". Однако адмирал уверен, что речь идет не только о коммерческих судах. На Западе не сомневаются, что маршруты будут иметь для обеих держав военное значение.

"Здесь альянс должен быть готов к конфликту, учитывая способность РФ действовать в Арктике. Хотя НАТО не беспокоится, что регион станет в краткосрочной перспективе таким местом", – пишет Bloomberg.

Ранее Бауэр, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что ожидания Запада по сокращению военных и технических возможностей России вследствие конфликта совершенно не оправдались.