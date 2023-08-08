На Западе пришли в ужас из-за шага Путина в ключевом регионе

На Западе пришли в ужас из-за шага Путина в ключевом регионе
Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
НАТО весьма уязвима

Российский лидер Владимир Путин может использовать уязвимость западной военной коалиции в Арктической зоне с той целью, чтобы установить там полный контроль. К такому выводу пришел западный обозреватель Александр Грей.

Опытный аналитик обратил внимание, что на северном фланге Североатлантического альянса, в частности, речь идет об Арктике и расположенных рядом районах, ряд ключевых членов военной коалиции продолжают из рук вон плохо выполнять свои обязательства.

Грей отметил, что такая расхлябанность может сыграть на руку российскому главнокомандующему. Аналитик добавил, что Североатлантический альянс должен призвать всех членов этого военного блока к ответственности и заставить их ограничить доступ Москве и Пекину к Арктическому региону.

Как отметил аналитик, Россия и Китай сегодня оказывают серьезное влияние на Арктику, такая стратегически выгодная позиция может быть использована против плохо защищенного северного фланга альянса.

"Нужно принять превентивные меры по устранению этой проблемы до того, как ей воспользуется Россия Владимира Путина", – обратил особое внимание аналитик.

К слову, ранее стало известно, какую тайну случайно выдал разъяренный украинский лидер.

Источник: Foreign Policy ✓ Надежный источник
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