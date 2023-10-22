В Белом доме назрела паника из-за Путина - СМИ

Байден опустился до публичных оскорблений в адрес президента России, не пытаясь скрывать тревогу

Заявление американского лидера Джо Байдена о президенте Российской Федерации говорят о том, насколько подвержен панике Вашингтон. В противном случае никто бы и не осмелился сравнивать главу государства с ХАМАС, пишет Junge Welt.

В ходе выступления к нации Байден заявил, что и Кремль, и боевики ХАМАС преследуют "общую цель" – под ней глава Белого дома подразумевал "уничтожение демократии".

Выбранная риторика, указывает Junge Welt, очевидно, совершенно неудачна и разгромна для Байдена с политической точки зрения. Такими заявлениями демократическая партия может привлечь на свою сторону разве что крайне правое крыло – и его "самых тупых" представителей. В ином же случае у Байдена, вероятно, имеются некие проблемы.

"И то, и другое верно", – говорится в материале.

Проблем у Белого дома действительно немало. Штаты с союзниками полтора года вливают в Киев миллиарды долларов на перевооружение, однако результатов до сих пор никто не видит. С потерей Украины Западу, похоже, придется просто смириться.

Еще одна головная боль – Ближний Восток, где имеются все шансы на мировую войну. Второй конфликт Вашингтон попросту не осилит. Придется выделить Израилю более 100 млрд долларов. А американские базы в Сирии и Ираке уже пережили удары.

Как следствие, подчеркивает автор, у Байдена может не оказаться денег на противостояние с Китаем.