Байден сделал неожиданный подарок Путину

Президента осудили в родной стране

Глава США Джо Байден решил объявить земли в Аризоне, где идет добыча урана, нацпамятником. Подобный шаг можно расценивать как подарок Владимиру Путину, поскольку ставит Вашингтон в более зависимое положение от российских урановых поставок, пишет The Wall Street Journal.

В Аризоне находятся самые богатые месторождения урана в Соединенных Штатах. После того, как земли признают национальным монументом, добыча ресурса станет сложнее в несколько раз.

Американцы импортируют порядка 95% урана из-за рубежа. Он идет из Казахстана, Канады, Австралии и России, которая занимает третье место по объемам поставок ресурса в США. Однако в заявлении Белого дома о признании земель Аризоны нацпамятником не стали указывать, что страна также добывает там уран, обратили внимание журналисты.

"Атомные электростанции Соединенных Штатов продолжают получать около 12% топлива благодаря российскому сырью", – указывается в статье.

Обозреватели заявили, что подобная политика негативно скажется на энергетическом секторе страны и не даст США возможности отказаться от поставок ресурса из России.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что уровень цен на нефть загнал Байдена в тупик.