Стало известно о подготовке экстренной эвакуации Байдена из Вильнюса

Американцы бояться удара со стороны России

Согласно данным сервиса по отслеживанию самолетов Flightradar, на саммит НАТО в Вильнюс прибыл Boeing-747-E4B ВВС США. Судно более известено под названием "Самолет судного дня", поскольку предназначено для экстренной эвакуации руководящей элиты североатлантического альянса или США.

Известно, что в случае необходимости "Боинг" могут использовать как передвижной кабинет Пентангона. Он оборудован для этого всем необходимым, включая специальную засекреченную линию связи. Предполагается, что она сможет работать даже в случае, если коммуникации на земле будут разрушены из-за ядерной войны.

С чем именно связана подготовка к экстренной эвакуации Байдена из Вильнюса не сообщается. Ранее борт не летал за американским президентом на другие подобные встречи альянса.

Во время открытия саммита глава НАТО Столтенберг заявил, что Запад готовится к обороне на случай нападения со стороны ЧВК "Вагнер", которые в данный момент проходят передислоцирование в Белоруссию. В республике также находится российское ядерное оружие. При этом генсек отметил, что никаких признаков передвижения вагнеровцев в сторону европейских границ обнаружено не было, указывает URA.RU.