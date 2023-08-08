Уровень цен на нефть загнал Байдена в тупик

Американский лидер оказался в сложной ситуации

Вашингтонская администрация не сумела пополнить стратегические запасы нефти из-за установленных на черное золото цен. Сделка стран, объединившихся в ОПЕК+, загнала американского лидера Джо Байдена в тупик, отмечает телеканал "360".



Дело в том, что власти Соединенных Штатов Америки решили отложить приобретение этого энергетического ресурса из-за завышенных цен, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Как пояснили зарубежные эксперты, в начале 2023 года нефть стоила порядка 60 долларов за баррель, однако США не стали закупаться. Таким образом, теперь Вашингтону придется выложить по 80 долларов за баррель.



Тем временем, один из главных соперников США – Китай существенно нарастил импорт нефти и газа. Об этом сообщает информационный ресурс "Свободная пресса".

