Почему американского президента Байдена боятся дети

Глава США ведет себя весьма странно

Американский лидер Джо Байден имеет все шансы получить звание самого курьезного президента США. Главнокомандующий регулярно попадает в странные ситуации. Например, недавно он сильно напугал маленькую финскую девочку.

Как подчеркнула психолог Елена Русинова в интервью журналистам "Пятого канала", взрослым людям нужно с пониманием относиться к страху детей перед незнакомыми людьми. Неудивительно, что, когда пожилой неизвестный мужчина начал лезть к малышке в лицо с расспросами, ребенок сильно перепугался.



При этом психолог отметила, что конкретно в этой ситуации больше вопросов к родителям. Не совсем понятно, зачем они притащили маленькую девочку на встречу с руководителем Соединенных Штатов.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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