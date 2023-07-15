Почему американского президента Байдена боятся дети

Глава США ведет себя весьма странно

Американский лидер Джо Байден имеет все шансы получить звание самого курьезного президента США. Главнокомандующий регулярно попадает в странные ситуации. Например, недавно он сильно напугал маленькую финскую девочку.



Как подчеркнула психолог Елена Русинова в интервью журналистам "Пятого канала", взрослым людям нужно с пониманием относиться к страху детей перед незнакомыми людьми. Неудивительно, что, когда пожилой неизвестный мужчина начал лезть к малышке в лицо с расспросами, ребенок сильно перепугался.

При этом психолог отметила, что конкретно в этой ситуации больше вопросов к родителям. Не совсем понятно, зачем они притащили маленькую девочку на встречу с руководителем Соединенных Штатов.