Рухнувшего на сцене Байдена пердупредили об импичменте

Появились подробности расследования

Скандалы вокруг деловых сделок членов семьи Джо Байдена могут привести к преждевременному уходу президента США с поста. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что расследование дела "поднимается до импичмента".

При этом чиновник не стал отвечать на вопрос журналистов, связаны ли его слова с намерением подать официальное заявление в отношении Байдена. При этом он подчеркнул, что все факты подозрительных действий президентской администрации удалось выявить благодаря тому, что республиканская партия получила большое количество мест в Конгрессе.

"Это поднимается до уровня расследования импичмента, которое дает Конгрессу самую мощную власть для получения остальных необходимых знаний и информации", – заявил политик.

Он пообещал, что республиканцы будут следовать этому до конца.

Ранее Джо Байден рухнул на сцене на выпускной церемонии в Академии ВВС США в штате Колорадо. Глава США споткнулся о мешок с песком. После этого команда президента решила разработать меры, чтобы "такой постыдный и опасный инцидент никогда больше не повторился", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".