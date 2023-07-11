Британцы в шоке: Байден унизил Карла III на глазах у всех

Лидер три раза поступил неподобающим образом

Глава США Джо Байден прибыл с деловым визитом в Великобританию. Несмотря на тесные взаимоотношения между государствами, британцы были шокированы тем, как фамильярно вел себя американский лидер при встрече с британским королем. У некоторых от увиденного даже удивленно вздымались брови. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечает Общественная служба новостей, Байден возмутил общественность своим пятисекундным рукопожатием Карла III, поддерживая его при этом за локоть второй рукой. Подобное является нарушением протокола, которого строго придерживаются педантичные британцы.

Затем президент во время беседы похлопал монарха несколько раз по спине. Это можно воспринимать как унижение Карла, поскольку, согласно официальным правилам, вести себя так по отношению к королю непозволительно, сообщает "Радио 1".

Следом Байден во время прогулки на несколько шагов опередил главу Британии, что недопустимо при подобных встречах. Как передает телеканал "360" со ссылкой на британских журналистов, вероятно, глава США попросту не стал слушать инструктаж перед встречей с Карлом III. Однако некоторые отметили, что такое поведение для главы США не является удивительным – он всегда слишком тесно взаимодействует при общении с партнерами.