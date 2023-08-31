Поддержал Путина и поставил на место Байдена: Си Цзиньпин не поедет на саммит G20

Поддержал Путина и поставил на место Байдена: Си Цзиньпин не поедет на саммит G20
Си Цзиньпин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Эксперты объяснили решение политика

9-10 сентября в столице Индии пройдет встреча глав государств Большой двадцатки. Однако с учетом геополитической обстановка российский лидер Владимир Путин посчитал нецелесообразным посещение саммита G20.

Вместо него представлять Россию в Индии будет глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В конце августа министр иностранных дел также возглавлял делегацию нашей страны на саммите БРИКС в ЮАР.

Меж тем, Владимир Путин не единственная знаковая фигура на мировой политической арене, которая отказывается посещать встречу глав G20. Его примеру может последовать также председатель КНР Си Цзиньпин.

Таким образом китайский лидер поддержит своего российского коллегу. По мнению политолога Армена Гаспаряна, решение Си Цзиньпина станет четким сигналом Западу, который сегодня продуцирует не только антироссийские, но и антикитайские настроения.

"На Западе огромные сложности, нереализованная черноморская инициатива и так далее", – отметил эксперт в интервью Пятому каналу.

Его коллега Сергей Лузянин уверен, что отказ китайского лидера от встречи с главами Большой двадцатки связан неудовлетворенностью Пекина вектором отношений с США и неспособностью Джо Байдена решить скопившиеся противоречия. Об этом сообщает "Радио 1".

Ранее Вашингтон объявил о намерении исключить Москву из G20.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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