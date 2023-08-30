Неспособность решить украинский конфликт толкает США в пропасть

БРИКС в 2024 году будет играть ключевую роль во всем мире. Организацию ждет дальнейшее расширение при ежегодном председательстве России, считает британский журналист Томас Фаци.

Обозреватель указывает, что одним из ключевых моментов для установления нового мирового порядка оказался украинский конфликт. Если мира в 2024 году человечество не дождется, БРИКС станет представлять интересы половины населения земного шара.

Более того, указывает Фаци, организация представляет собой серьезную силу на политическом поле. В некотором роде для ряда государств БРИКС играет роль "геополитического зонта", позволяющего оградиться от агрессии во внешней политике коллективного Запада.

На последнем саммите БРИКС, прошедшем в августе в ЮАР в присутствии представителей и лидеров КНР, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики, было объявлено о приглашении еще шести стран. Их полноценное членство наступит 1 января 2024 года.

В ходе выступления на саммите в удаленном формате российский лидер Владимир Путин указал, что организация не противопоставляет себя Западу с его аналогичными структурами. Однако последние пытаются навязать "Востоку" собственный порядок, чиня препятствия на пути к развитию нового международного подхода. Запад, отметил тогда же президент России, вовсе не заинтересован в развитии и становлении самостоятельных центров силы.