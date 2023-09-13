Не только Россия: Госдеп назвал главных врагов США

Старый мировой порядок рухнул, заявил Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мировой порядок, установленный после окончания холодной войны, рухнул. Ныне западный мир переживает нечто большее, чем "испытание на прочность".

Госсекретарь выступил для студентов с лекцией в университете Джонса Хопкинса, указав, заявив, что десятки лет преобладания мирового порядка Запада (Блинкен выбрал иную формулировку, назвав минувшую эпоху "геополитической стабильностью с торжеством прав человека" сменились конкуренцией, в которой участвуют державы с авторитарными строями.

К таковым Блинкен отнес и Россию, добавив, что мировой порядок оказался подорван не в одночасье. Наиболее острая проблема для Запада – действия России в рамках военного конфликта с Украиной. Однако наибольшая опасность исходит из Китая, стремящегося, со слов госсекретаря, переписать мировой порядок за счет растущих возможностей.

И КНР, и Россия действуют сообща в своих стремлениях. Договоренности передовых стран мира и компромиссы в таких условиях отходят на второй план. Поэтому Запад переживает еще большую напряженность по мере растущих возможностей конкурирующих со Штатами держав.

Тем временем провалы демократов с их политическими преследованиями оппонентов вызывают все больший скептицизм у политических кругов, которые чаще говорят об импичменте Джо Байдена. Ранее спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти поручил приступить к расследованию по возможным преступлениям президента Штатов на предмет коррупции, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".