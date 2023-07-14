Госдеп попытался унизить Лаврова на саммите

Блинкен сделал гневный выпад в сторону министра

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пожаловался западным союзникам на позицию российского МИД, заявив, что глава ведомства Сергей Лавров не дал ни одного намека, который бы говорил об изменении позиции Москвы по украинскому конфликту.

В частности, разочарованный Блинкен заявил, что не слышал от коллеги ничего, что могло бы стать свидетельством об "изменении направления" политики РФ на Украине. Госсекретарь назвал позицию министра иностранных дел России "ярким различием" в сравнении с тем, на чем сосредоточен Запад и Штаты в частности.

"В отличие от Штатов и остальных стран, он сосредоточен лишь на негативном контексте, продвигая такую же повестку и приписывая Америке любую проблему", – заявил Блинкен.

Таким образом госсекретарь ответил на вопрос о встрече с министром Лавровым на саммите АСЕАН, который прошел в Индонезии на уровне лидеров внешнеполитических ведомств.

Ранее глава российского МИД заявил, что самолеты четвертого поколения F-16, которых с давних пор дожидается Киев, способны нести ядерные заряды. В случае передачи истребителей украинской стороне, отметил Лавров, конфликт достигнет точки невозврата.