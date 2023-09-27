Кремль ответил на хамский выпад Клинтон в адрес Путина

Кремль ответил на хамский выпад Клинтон в адрес Путина
Хиллари Клинтон. Фото: Ron Adar/www.globallookpress.com
И напомнил, кто виноват в расширении НАТО

Приближение Североатлантического альянса к границам РФ с отказом Запада от обсуждения самого вопроса вылилось в решение Москвы о проведении специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон о том, что расширение альянса является следствием политики российских властей.

Песков напомнил Клинтон, что именно НАТО наращивало присутствие и занималось строительством соответствующей военной инфраструктуры у российских границ, когда Москва искала компромиссы и предлагала решить вопрос путем переговоров и подписанием документов. Запад игнорировал такие инициативы, что в итоге привело к СВО.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Клинтон прекрасно подменивает понятия в своих заявлениях.

До этого супруга Билла Клинтона в ходе выступления в Госдепе обвинила Россию в расширении НАТО, обратившись к президенту России Владимиру Путину по имени.

А американский журналист Такер Карлсон заявил ранее, что в поддерживаемой Западом и НАТО Украине местные власти начали практиковать гонения по религиозному признаку, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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