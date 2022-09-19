Американцам было бы крайне невыгоден такой партнер

Политолог Евгений Пашковский считает, что вероятное членство России в НАТО вряд ли бы помогло уладить вражду между двумя государствами. Так он отреагировал на интервью Билла Клинтона, в котором бывший президент рассказал о предложении к Ельцину и Путину присоединиться к альянсу, предает ОСН.

По его мнению, всерьез американский президент, даже если это правда, не говорил, поскольку перспективное членство Москвы создало бы больше трений внутри НАТО, а у Вашингтона появился бы равноправный партнер. Россия, в свою очередь, наверняка бы консолидировалась с Европой, что привело бы к потере Соединенными Штатами большинства союзников и образованию новой силы.

Также членство РФ в альянсе отразилось бы на отношениях страны с соседями. Украина пошла бы в НАТО следом. И если бы в таких условиях произошло разобщение между Московой и Киевом, то конфликт больше бы напоминал ситуацию между Грецией и Турцией.

"Уровень проблем, с которыми столкнулись Москва и Киев, настолько серьезен, что вмешательство в них третьих стран носило бы сугубо ситуативный характер", – считает эксперт.

Он уверен, что даже вступление двух государств в НАТО не смогло бы уберечь Россию и Украину от столкновения.