Выступление президента России получило широкий резонанс

Сегодня, 21 сентября, российский лидер Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, а также подчеркнул, что наша страна всеми силами и возможностями будет отстаивать свой суверенитет и безопасность. Комментарий по выступлению нашего главнокомандующего дали в Белом доме.



Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объявил, что вашингтонская администрация серьезно воспринимает заявление Владимира Владимировича о ядерном оружии.

Ранее Путин подчеркнул, что Западу не стоит шантажировать Россию ядерным оружием, так как "роза ветров может развернуться и в их сторону", напоминает интернет-издание URA.RU.

Кирби ожидаемо заявил: Вашингтон считает, что данное заявление является "безответственной риторикой для ядерной державы". При этом в США уверены, что на данный момент нет необходимости повышать готовность сил стратегического сдерживания. Однако Белый дом бдительно следит за развитием событий и готов резко отреагировать на любой шаг Москвы.