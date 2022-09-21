Белый дом резко отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

Белый дом резко отреагировал на слова Путина о ядерном оружии
Фото: www.unsplash.com
Выступление президента России получило широкий резонанс

Сегодня, 21 сентября, российский лидер Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, а также подчеркнул, что наша страна всеми силами и возможностями будет отстаивать свой суверенитет и безопасность. Комментарий по выступлению нашего главнокомандующего дали в Белом доме.

Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объявил, что вашингтонская администрация серьезно воспринимает заявление Владимира Владимировича о ядерном оружии.

Ранее Путин подчеркнул, что Западу не стоит шантажировать Россию ядерным оружием, так как "роза ветров может развернуться и в их сторону", напоминает интернет-издание URA.RU.

Кирби ожидаемо заявил: Вашингтон считает, что данное заявление является "безответственной риторикой для ядерной державы". При этом в США уверены, что на данный момент нет необходимости повышать готовность сил стратегического сдерживания. Однако Белый дом бдительно следит за развитием событий и готов резко отреагировать на любой шаг Москвы.

Источник: ABC ✓ Надежный источник
новости партнеров

Шойгу раскрыл потери российской армии после объявления мобилизации

Министр обороны отметил, что украинская сторона потеряла значительно больше солдат

Москва готовит ужасающий ответ на "победу" Киева в конфликте - СМИ

Украинцы могут совершить роковую ошибку, которая погубит всю страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей