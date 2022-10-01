Politico: США пришли в шок после слов Зеленского о НАТО

Politico: США пришли в шок после слов Зеленского о НАТО
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
Торопливость сбила кураторов с толку

Экстренное обращение украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о намерении добиться экстренного вступления в состав Североатлантического альянса, оказалось полнейшей неожиданностью для американской администрации. Об этом пишет Politico, ссылаясь на близкие к Белому дому источники.

Тема членства Киев в составе альянса довольно длительный период была актуальна и болезненна для Вашингтона из-за несоответствия уставу – главным образом, из-за статьи, где говорится, что Штаты обязаны встать на защиту любого члена альянса. По мере роста напряженности Киев подавал все больше сигналов, прозрачно намекая на готовность войти в НАТО обеими руками.

Однако коллективный Запад опасается открытого и прямого конфликта с Россией. Потому наивно полагать, что Украина заручится поддержкой всех тридцати членов НАТО. Близкие к администрации Дональда Трампа даже призывали Зеленского отказаться от членства в НАТО, говорится в материале. 

Ранее альянс заявил, что готов и дальше поддерживать Украину, однако членство Украины – тема, требующая "конценсусного решения".

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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