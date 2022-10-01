И это не шутка

Хельсински рассматривают возможность возведения забора на границе с Российской Федерацией. Такое заявление сделал глава финляндского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто, уточнив, что, хоть и ситуация на границах остается стабильной, никто не застрахован от "концепции угроз".

Тем не менее, министр признает, что на российской-финляндской границе в настоящее время отсутствуют угрозы – в том числе, военного характера, учитывая концентрацию значительной части костяка ВС России на Украине.

Однако, продолжил Хаависто, для защиты необходимо воздвигнуть пограничный забор, который нивелирует все риски.

По вопросу о строительстве границ в Финляндии ведутся споры – на строительство потребуются значительные средства из государственного бюджета. А в ряде районов страны такие инвестиции должны иметь определенную выгоду – правда, непонятно какую.

О планах в Хельсинки мы писали еще в июне – тогда Финляндия заявляла, что строительство забора вызвано опасениями реакции России на вступление в ряды НАТО.