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Хельсински рассматривают возможность возведения забора на границе с Российской Федерацией. Такое заявление сделал глава финляндского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто, уточнив, что, хоть и ситуация на границах остается стабильной, никто не застрахован от "концепции угроз".
Тем не менее, министр признает, что на российской-финляндской границе в настоящее время отсутствуют угрозы – в том числе, военного характера, учитывая концентрацию значительной части костяка ВС России на Украине.
Однако, продолжил Хаависто, для защиты необходимо воздвигнуть пограничный забор, который нивелирует все риски.
По вопросу о строительстве границ в Финляндии ведутся споры – на строительство потребуются значительные средства из государственного бюджета. А в ряде районов страны такие инвестиции должны иметь определенную выгоду – правда, непонятно какую.
О планах в Хельсинки мы писали еще в июне – тогда Финляндия заявляла, что строительство забора вызвано опасениями реакции России на вступление в ряды НАТО.
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