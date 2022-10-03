К чему Киеву лишние обязательства?

НАТО никогда не даст украинским властям реальных возможностей по вступлению в ряды альянса до завершения СВО, пишет NYT. Российские политологи считают такие заявления абсолютно пустыми: Киев уже фактически сотрудничает с альянсом, как полноправный участник этой оргнизации. В чем-то – теснее, чем остальные члены НАТО со Штатами, считает военный эксперт Юрий Котенок.

Естественно, для помощи от Белого дома требуется такая несущественность, как продажа души. На практике это означает, что Украина на уровне вассала выполняет все договоренности и требования кураторов, не вникая в вопросы выгоды и целесообразности.

Время продолжает работать на Украину, считает Котенок. А потому нужно нанести противнику такой удар, который заставит альянс отказаться и от подобной риторики, и от соответствующих действий. Никто не исключает, что прозвучавшие раньше заявления о недопустимости вступления Украины в НАТО призваны усыпить бдительность Кремля. Ведь сейчас администрация Зеленского сотрудничает с американскими и европейскими коллегами на таком уровне, что никакое членство не требуется.

Украине уже передали HIMARS с остальными системами ПВО и РСЗО. Страны НАТО (и не только) щедро снабжают Киев наемниками. А Белый дом организовал для Украины ленд-лиз – едва ли еще представится шанс ударить по России на таком уровне в этом столетии.

Однако политолог Александр Гусев уверен, что членство Украины в НАТО является туманной перспективой: против кандидатуры Киева активно выступает Германия, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".