Напряжение витает в воздухе

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления США, американский генерал в оставке Дэвид Петреус рассказал, каким образом ответит Пентагон на вероятное применение ядерного оружия Российской Федерацией.

Американский чиновник уточнил, что Вашингтон очень серьезно относится к заявлениям Кремля, а потому анализирует последствия возможных действий со стороны Российской Федерации.

Петреус уточнил, что атака РФ по Украине тактическим ядерным оружием точно не останется без ответа – Севератлантический альянс примет зеркальные меры. В таком случае, продолжил Петреус, американская сторона с союзниками атакует Черноморский флот со всей российской группировкой, занятой выполнением боевых задач в рамках специальной военной операции.