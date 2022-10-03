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Бывший руководитель Центрального разведывательного управления США, американский генерал в оставке Дэвид Петреус рассказал, каким образом ответит Пентагон на вероятное применение ядерного оружия Российской Федерацией.
Американский чиновник уточнил, что Вашингтон очень серьезно относится к заявлениям Кремля, а потому анализирует последствия возможных действий со стороны Российской Федерации.
Петреус уточнил, что атака РФ по Украине тактическим ядерным оружием точно не останется без ответа – Севератлантический альянс примет зеркальные меры. В таком случае, продолжил Петреус, американская сторона с союзниками атакует Черноморский флот со всей российской группировкой, занятой выполнением боевых задач в рамках специальной военной операции.
Аналитики допускают, что это было преднамеренным маневром
Ажиотаж возник вокруг иностранной валюты и национальной