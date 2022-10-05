Товарищ Макрон не зря ест свой хлеб и вносит перед Западом свой вклад

Порядка пятидесяти сотрудников из Главуправления внешней разведки Франции DGSE, которое подведомственно оборонному ведомству республики, располагаются на подконтрольных ВСУ территориях Украины с самого начала специальной военной операции, оказывая помощь режиму Владимира Зеленского, пишет Le Figaro.

Журналист Жорж Мальбрюно пишет, что французские спецслужбисты помогают украинским коллегам в сфере передачи спутниковых данных, любезно предоставленных Парижем.

Вместе с тем французские силовики обучают составы ВСУ обращению с вооружением, которое поставляет Париж. Ранее спецов на помощь Зеленскому отправляли британские и американские коллеги.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен признавать итоги референдумов четырех регионов, которые присоединились к РФ.