Le Figaro: французская разведка "сливает" Зеленскому позиции РФ на Украине

Le Figaro: французская разведка "сливает" Зеленскому позиции РФ на Украине
Sgt Marc-Andre Gaudreault/www.globallookpress.com
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Порядка пятидесяти сотрудников из Главуправления внешней разведки Франции DGSE, которое подведомственно оборонному ведомству республики, располагаются на подконтрольных ВСУ территориях Украины с самого начала специальной военной операции, оказывая помощь режиму Владимира Зеленского, пишет Le Figaro.

Журналист Жорж Мальбрюно пишет, что французские спецслужбисты помогают украинским коллегам в сфере передачи спутниковых данных, любезно предоставленных Парижем. 

Вместе с тем французские силовики обучают составы ВСУ обращению с вооружением, которое поставляет Париж. Ранее спецов на помощь Зеленскому отправляли британские и американские коллеги.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен признавать итоги референдумов четырех регионов, которые присоединились к РФ.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
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