Париж разберется с жалобами украинских друзей

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил Киеву, что не собирается признавать итоги референдумов на освобожденных территориях и в ЛДНР. В связи с этим официальный Париж намерен в дальнейшем работать с Европейским союзом в вопросах принятия санкционных мер в отношении Российской Федерации.

Такое заявление президент Франции сделал в ходе беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским – тот по телефону пожаловался, что Россия собирается включить в свою энергосистему Запорожскую атомную электростанцию, персоналу которой намерена выдать российские паспорта и перевести на заработную плату в рублях.

Вместе с тем Макрон шаблонно указал, что Париж поддерживает суверенитет Незалежной, а потому будет работать над "выводом российских войск с площадки".

Ранее мы рассказывали, как постпред Франции при ООН сорвал выступление представителя "Газпрома", чтобы не дать последнему высказаться.