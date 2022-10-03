Макрон начал открыто угрожать России

Макрон начал открыто угрожать России
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/www.globallookpress.com
Париж разберется с жалобами украинских друзей

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил Киеву, что не собирается признавать итоги референдумов на освобожденных территориях и в ЛДНР. В связи с этим официальный Париж намерен в дальнейшем работать с Европейским союзом в вопросах принятия санкционных мер в отношении Российской Федерации.

Такое заявление президент Франции сделал в ходе беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским – тот по телефону пожаловался, что Россия собирается включить в свою энергосистему Запорожскую атомную электростанцию, персоналу которой намерена выдать российские паспорта и перевести на заработную плату в рублях.

Вместе с тем Макрон шаблонно указал, что Париж поддерживает суверенитет Незалежной, а потому будет работать над "выводом российских войск с площадки".

Ранее мы рассказывали, как постпред Франции при ООН сорвал выступление представителя "Газпрома", чтобы не дать последнему высказаться. 

Источник: Пресс-служба Елисейского дворца ✓ Надежный источник
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