Западные журналисты разузнали подробности о новом пакете санкций

Страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы подорвать экономическую стабильность в нашем государстве. Санкционное давление носит беспрецедентный характер. Как стало известно зарубежным журналистам, вскоре будет введен очередной, восьмой пакет рестрикций.



При этом, по имеющимся данным, представителям Запада удалось договориться между собой – они все же собираются ввести потолок цен на российскую нефть, отмечает телеканал "360".

Впрочем, пока соглашение носит рамочный характер. Однако уже сегодня, 5 октября, наши иностранные "партнеры" утвердят окончательный вариант текста, добавляет RT.