Евросоюз готов нанести удар по российской нефти

Западные журналисты разузнали подробности о новом пакете санкций

Страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки делают все для того, чтобы подорвать экономическую стабильность в нашем государстве. Санкционное давление носит беспрецедентный характер. Как стало известно зарубежным журналистам, вскоре будет введен очередной, восьмой пакет рестрикций.

При этом, по имеющимся данным, представителям Запада удалось договориться между собой – они все же собираются ввести потолок цен на российскую нефть, отмечает телеканал "360".

Впрочем, пока соглашение носит рамочный характер. Однако уже сегодня, 5 октября, наши иностранные "партнеры" утвердят окончательный вариант текста, добавляет RT.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
новости партнеров

Как подрывы "Северных потоков" аукнутся Украине

Дерзкая диверсия взбудоражила весь мир

Глава МИД Германии получила звонкую оплеуху после слов о Путине

Компетентность Бербок вызывает много вопросов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей