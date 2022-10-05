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Введение ценовых ограничений на нефть, поставляемую Российской Федерацией, нанесет колоссальный вред энергетическому сектору мировой экономики. Такое заявление сделал зампред правительства РФ Александр Новак, выступая перед журналистами после заседания ОПЕК+.
Подобные прецеденты, считает российский чиновник, в дальнейшем лишь усугубят ситуацию и спровоцируют взрывной рост цен с дефицитом товаров.
Подобные меры рассматривают недружественные России страны. Новак считает, что дефицит – не единственная проблема, с которой столкнется мир после введения потолка цен. Поставки топлива будут задерживаться, а Москва может банально отказаться продавать горючее указанным странам.
5 октября в ЕС согласовали очередной санкционный пакет, который предусматривает ценовые ограничения и запрет на транспортировку нефти в третьи страны по ценам, выше предельных (речь идет о морской перевозке).
Как пишет телеканал МИР24, ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на два млн баррелей в сутки. Решение действует с ноября. На практике это означает, что прежние объемы будут излишками в условиях нестабильности мировой экономики и сокращения потребления топлива, которое провоцирует падение продаж.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится