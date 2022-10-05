Кремль отвечает на угрозы

Введение ценовых ограничений на нефть, поставляемую Российской Федерацией, нанесет колоссальный вред энергетическому сектору мировой экономики. Такое заявление сделал зампред правительства РФ Александр Новак, выступая перед журналистами после заседания ОПЕК+.

Подобные прецеденты, считает российский чиновник, в дальнейшем лишь усугубят ситуацию и спровоцируют взрывной рост цен с дефицитом товаров.

Подобные меры рассматривают недружественные России страны. Новак считает, что дефицит – не единственная проблема, с которой столкнется мир после введения потолка цен. Поставки топлива будут задерживаться, а Москва может банально отказаться продавать горючее указанным странам.

5 октября в ЕС согласовали очередной санкционный пакет, который предусматривает ценовые ограничения и запрет на транспортировку нефти в третьи страны по ценам, выше предельных (речь идет о морской перевозке).

Как пишет телеканал МИР24, ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на два млн баррелей в сутки. Решение действует с ноября. На практике это означает, что прежние объемы будут излишками в условиях нестабильности мировой экономики и сокращения потребления топлива, которое провоцирует падение продаж.