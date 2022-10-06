Евросоюз нанес очередной удар по России

Евросоюз нанес очередной удар по России
Фото: www.unsplash.com
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Машина по производству санкций продолжает работать

Европейский союз официально опубликовал очередной пакет антироссийских санкционных ограничений. Новые рестрикции начнут действовать уже с завтрашнего дня, 7 октября.

Как известно, европейцы долгое время грозились ввести потолок цен на нашу нефть. Несмотря на очевидные экономические последствия, верховоды Европы все же пошли на этот шаг. В документе прописана база для определения лимита стоимости нашего черного золота для его транспортировки по морю.

Также вводится запрет на перевозку нефти из нашей страны по цене, превышающей установленный лимит. Данное положение начнет действовать уже с декабря текущего года. Кроме того, запрещаются продажи в нашу страну оружия и расширены санкции в отношении стальной продукции.

В перечень физических лиц, получивших удар санкционной дубиной, вошли Юлия Чичерина, Олег Газманов, Николай Расторгуев и Элла Памфилова.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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