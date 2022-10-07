Европа откатилась на несколько веков назад

Политика западных стран по антироссийским санкциями привела к самым печальным последствиям для простых жителей Европы. Доходит до того, что несчастным людям приходится выбирать: заплатить по счетам или купить продукты.



Удивительными историями поделились жители Британского королевства. Люди понимают, что включение центрального отопления нанесет сокрушительный удар по семейным бюджетам. Именно поэтому граждане стараются максимально отсрочить обогрев жилища, отмечает интернет-издание РИА ФАН.

Так, 52-летняя британка рассказала, что не представляет, как ей удастся пережить эту зиму. Женщина является инвалидом, однако вынуждена мерзнуть до последнего, так как не может позволить себе оплачивать отопление дома.

Другая британка поделилась планами продержаться без центрального отопления до конца ноября. Все эти месяцы 64-летняя женщина планирует ходить по дому в пуховике и шапке, пишет интернет-издание "Общественная служба новостей".

Судя по всему, бедственное положение некоторых жителей Европы абсолютно не интересует местные власти. Так, западные страны продолжают санкционное давление на Россию, чем усугубляют энергетический кризис.