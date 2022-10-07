Варшава все мечтает и мечтает

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий выступил с предложением потратить замороженные активы Российской Федерации не только на оказание помощи Украине, но и на весь Европейской союз – а также на саму Польшу. Премьер заявил в ходе выступления по итогам неофициального саммита ЕС, что такой вопрос коллегами уже поднимался.

В частности, уточнил Моравецкий, речь шла об учреждении соответствующего фонда, с помощью которого можно было бы выделять финансовую помощь. А замороженные активы России, на взгляд премьер-министра – самый очевидный и простой вариант.

Моравецкий уточнил, что инициатива поступила лично от него.

Ранее мы писали о том, как в Польше массово лишают беженцев из Украины пособий.