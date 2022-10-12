Президент жестко врезал иностранным "партнерам"

Глава нашей страны Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". Во время своей речи главнокомандующий резко прошелся по западным политикам, которые в очередной раз пытаются уязвить Россию.



Речь идет о нашумевшем "потолке цен" на нефть, который всячески проталкивают власть имущие на Западе. Президент России пояснил, что подобного рода действия осуществляются исключительно в коммерческих целях. Никто не заботится о безопасности рынка энергетических ресурсов. Европу фактически заставляют отказаться от дешевой нефти, с тем, чтобы заставить ее переориентироваться на других поставщиков и платить больше.

Владимир Владимирович не стал сдерживаться в оценках и подчеркнул, что такие антироссийские меры – ничто иное, как "шулерские уловки" и "беспардонный шантаж". От данных действий, в первую очередь, пострадает сама Европа.

Путин также добавил, что Москва будет действовать в логике здравого смысла и не станет отправлять энергетические ресурсы государствам, которые будут искусственно ограничивать стоимость нефти.