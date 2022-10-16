Москва остается важнейшим партнером

Как известно, после старта специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, страны Евросоюза ополчились на Россию и пригрозили разорвать с ней чуть ли не все отношения. Однако, как показывает аналитика, на деле все оказалось несколько иначе.



Так, эксперты проанализировали статистические данные ряда европейских государств и пришли к выводу, что, как минимум, шесть из них уже в июне текущего года восстановили уровень торговли с нашей страной до показателей февраля 2022 года.

В авангарде стран, нуждающихся в тесных взаимоотношениях с Россией идут шесть держав: болгарское, эстонское и хорватское государства, а также Кипр, Люксембург и Словения. Эти страны восстановили экспортные и импортные отношения с нашим государством до февральских показателей.

В тоже время, приобретение Россией товаров в целом в Евросоюзе за первое полугодие сократилось на 31%.