"Европа в огне": почему ситуация на Украине обернется гражданской войной в ЕС

"Европа в огне": почему ситуация на Украине обернется гражданской войной в ЕС
Фото: www.unsplash.com
Политики плохо понимают, на что толкают сограждан

Европейские страны как верные сателлиты США продолжают поддерживать киевский режим и антироссийские санкции. Однако такая позиция уже тяжело аукнулась странам союза. По мнению некоторых экспертов, дело и вовсе может дойти до гражданских войн.

Такими неутешительными для европейцев мыслями поделился знаменитый американский журналист Ласло Бернат Веспреми. Эксперт напомнил, что ограничения, введенные против России, привели к глубокому энергетическому кризису и росту цен практически на все товары в Европе.

Очевидно, что зимой с наступлением холодов ситуация обострится. Американец уверен, что именно в этот период могут начаться активные протесты, которые будут сопровождаться гражданскими столкновениями.

Впрочем, когда конкретно "Европа будет в огне", пока предположить сложно, однако ухудшение ситуации точно стоит ожидать, отметил Веспреми.

Американец уверен, что если привыкший к комфорту европейский житель столкнется с отключением электричества, сотовых сетей, а также дефицитом продовольствия, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Источник: The American Conservative ✓ Надежный источник
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