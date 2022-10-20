Запад умоется слезами за кражу российского золота

Запад умоется слезами за кражу российского золота
Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Санкции изжили себя

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что заморозка валютных резервов страны, которую Европа и Соединенные Штаты начали практиковать после спецоперации, является банальной кражей чужих денег.

Глава кабмина добавил, что Запад банально плюет на правила "совместной работы", под условной декларацией которого ранее подписывался. Однако такая тактика привела к совершенно неожиданным результатам: авторы санкций сами пострадали от своих действий и наблюдают за ростом недовольства среди собственного населения по мере подорожания ЖКУ и продовольствия.

Премьер подчеркнул, что стремление вычеркнуть России и мировой торговли абсурдно, учитывая, что без ее ресурсов представить себе слаженную работу промышленности невозможно.

А телеканал "360" пишет, ссылаясь на посольство РФ в США, что из-за санкций против России косвенно страдает африканский контингент, страны Латинской Америки, ближневосточные государства и Азия.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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