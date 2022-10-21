Эстония придумала новый способ сильно задеть Россию

Эстония придумала новый способ сильно задеть Россию
Фото: www.unsplash.com
Европейцы не желают останавливаться на достигнутом

Сегодня, 21 октября, стало известно, что эстонские власти выступили с инициативой осуществить новый экономический удар по нашей стране. Таллин считает необходимым ввести очередной пакет санкционных рестрикций.

При этом эстонские власти подчеркнули, что поле для маневра в этом вопросе серьезно сузилось. Очевидно, что практически все санкционные ограничения против России уже введены. Однако европейцы не отчаиваются и вынашивают сценарий нового удара по Москве.

В информационном пространстве появились сведения о том, что эстонцы, заручившись поддержкой других прибалтийских стран, а также при одобрении Варшавы, в частности, планируют ввести запрет на сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики. Более того, рассматривается возможность ввести запрет на российские алмазы.

Подразумевается, что новые санкционные меры будут обсуждены с европейскими лидерами уже сегодня, 21 октября.

К слову, недавно стало известно, что США планируют взяться за Центральную Азию с тем, чтобы "снизить зависимость" региона от России, передает "Радио 1". Американцы полагают, что Казахстан помогает нашей стране уклоняться от санкций и хотят пресечь этот канал.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Устроила истерику с 4 утра: раскрыты подробности скандальной отставки Трасс

Британка установила антирекорд

"1332 чертовых боеголовки": Трамп назвал США весомую причину дружить с Россией

Экс-президент считает, что команда преемников завернула не туда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей