Европейцы не желают останавливаться на достигнутом

Сегодня, 21 октября, стало известно, что эстонские власти выступили с инициативой осуществить новый экономический удар по нашей стране. Таллин считает необходимым ввести очередной пакет санкционных рестрикций.



При этом эстонские власти подчеркнули, что поле для маневра в этом вопросе серьезно сузилось. Очевидно, что практически все санкционные ограничения против России уже введены. Однако европейцы не отчаиваются и вынашивают сценарий нового удара по Москве.

В информационном пространстве появились сведения о том, что эстонцы, заручившись поддержкой других прибалтийских стран, а также при одобрении Варшавы, в частности, планируют ввести запрет на сотрудничество с Москвой в сфере ядерной энергетики. Более того, рассматривается возможность ввести запрет на российские алмазы.

Подразумевается, что новые санкционные меры будут обсуждены с европейскими лидерами уже сегодня, 21 октября.

К слову, недавно стало известно, что США планируют взяться за Центральную Азию с тем, чтобы "снизить зависимость" региона от России, передает "Радио 1". Американцы полагают, что Казахстан помогает нашей стране уклоняться от санкций и хотят пресечь этот канал.